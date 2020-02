Altra sconfitta per il Cagliari, prossimo avversario del Verona. Il Napoli passa per 0-1 alla Sardegna Arena nella gara delle 18 con un gol di Mertens. La squadra allenata da Maran, che non vince dal 2 dicembre, è stata a fine gara pesantemente contestata dai suoi tifosi.

Questi i risultati della 24ma giornata e la classifica di serie A