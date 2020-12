Con la positività al Coronavirus di Adam Ounas, riscontrata e comunicata oggi, il Cagliari conta 5 calciatori fuori causa per Covid. Oltre al franco-algerino ci sono sono Godin, Nandez, Simeone e Pereiro.

Nel frattempo arrivano discrete notizie dall’infermeria per Di Francesco. Ceppitelli e Lykogiannis hanno lavorato in buona parte col gruppo, seduta personalizzata per Luvumbo, mentre a riposo è rimasto Klavan per un affaticamento al retto femorale della coscia sinistra.