Cagliari, Pisacane: “Col Verona come una finale. Mina e Deiola out”

Il Verona è una squadra collaudatissima perché lo scorso anno aveva lo stesso tecnico e ha fatto un campionato dove ha sofferto parecchio. Ha un organico per rimanere in Serie A collaudato e rinforzato. I giocatori si sono fatti apprezzare, fa riflettere il fatto che sia una delle squadre con il XG più alto. Bisogna rimanere verticali, prendere spunti, oltre che studiare l’avversario".