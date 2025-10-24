Fabio Pisacane ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la gara del Cagliari col Verona.
gazzanet
Cagliari, Pisacane: “Col Verona come una finale. Mina e Deiola out”
"Ogni settimana bisogna partire dall’infermeria - ha detto l'allenatore della squadra sarda - sembra un paradosso, ma fa parte di questo sport. Radunovic, Pintus e Di Pardo rimangono ai box. Si aggiungono Mina e Deiola.
Per me è la terza finale di queste otto partite: viviamo un campionato nel campionato dove c’è bisogno di furore, di energia. È l’andata di una finale. Si prepara la gara come tutte le altre, ma stando attento a tutti i dettagli. Troveremo un avversario di tutto rispetto.
Il Verona è una squadra collaudatissima perché lo scorso anno aveva lo stesso tecnico e ha fatto un campionato dove ha sofferto parecchio. Ha un organico per rimanere in Serie A collaudato e rinforzato. I giocatori si sono fatti apprezzare, fa riflettere il fatto che sia una delle squadre con il XG più alto. Bisogna rimanere verticali, prendere spunti, oltre che studiare l’avversario".
© RIPRODUZIONE RISERVATA