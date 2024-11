Cagliari-Verona, i biglietti

Al via la prevendita dei tagliandi per la partita del 29 novembre all'Unipol Domus

20 novembre 2024

Cagliari Calcio ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Cagliari-Hellas Verona, 14a giornata di Serie A Enilive 2024/25, in programma venerdì 29 novembre (ore 20.45) all''Unipol Domus' di Cagliari.

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti - capienza 415 posti - è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di giovedì 28 novembre.

DOVE ACQUISTARE

- Online sul sito Ticket One - CLICCA QUI

- Punti vendita Ticket One -

PREZZO

30€ + commissioni

RESTRIZIONI

- La vendita avverrà senza necessità di presentazione di tessera di fidelizzazione, secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 4 agosto 2017.

- Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della

partita.

- I tagliandi del Settore Ospiti non saranno cedibili

POSTI AUTO

Il settore ospiti dispone di 40 posti auto e 5 posti bus.

La richiesta deve essere inoltrata a slo@cagliaricalcio.com entro e non oltre il 28 novembre allegando il tagliando di ingresso ed il documento di riconoscimento.

INFO UTILI

COME ARRIVARE ALLA UNIPOL DOMUS DALL’AEROPORTO

CON L’AUTO: Alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Viale Cristoforo Colombo (950 m). Continua su Viale Salvatore Ferrara (450 m). Mantieni la sinistra per restare su Viale Salvatore Ferrara (550 m). Prendi l’uscita verso Via Amerigo Vespucci (130 m). Svolta leggermente a destra e prendi Via Amerigo Vespucci (120 m.) Alla rotonda, prendi la 1ª uscita e rimani su Via Amerigo Vespucci (650 m)

• Prendi Strada Statale 130 Iglesiente/ SS130 da Arrivi e Via dei Trasvolatori (1,5 km). Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Via dei Trasvolatori/SS391 (600 m). Usa la corsia di destra per entrare in Strada Statale 130 Iglesiente/SS130 attraverso lo svincolo per Pula/Cagliari Centro (230 m).

• Prendi E25 in direzione di Viale Cristoforo Colombo a Cagliari. Entra in Strada Statale 130 Iglesiente/SS130 (450 m). Mantieni la sinistra per continuare su Strada Statale 195 Raccordo (850m). Continua su Strada Statale 195 Raccordo /E25 (3,8 km). Prendi l’uscita verso Cagliari Centro/ Porto (750 m). Continua su Via Riva di Ponente/ Strada Statale 195 Raccordo/E25 (850 m). Continua su Via Molo Sant’Agostino (110 m). Continua su Lungomare New York 11 Settembre (650 m). Lungomare New York 11 Settembre svolta a destra e diventa Viale Cristoforo Colombo (150 m). Segui Viale Cristoforo Colombo e Viale Salvatore Ferrara fino a Via Amerigo Vespucci (2,8 km).

CON I MEZZI PUBBLICI: La stazione ferroviaria di Elmas Aeroporto è collegata direttamente con lo scalo da un percorso coperto è servito da tapis roulant. La cadenza è di circa 20 minuti dalle ore 6:30 alle 21:00. I titoli di viaggio possono essere acquistati presso le biglietterie self service di Trenitalia. Prendere Treno direzione Cagliari stazione centrale. Uscire dalla stazione verso via Roma Prendere la linea numero 5 (CTM) verso stadio Amsicora. Arrivati allo stadio Amsicora proseguire a piedi.

COME ARRIVARE ALLA UNIPOL DOMUS DAL PORTO

CON L’AUTO: Dal Cantiere Navale Di Ponente S.A.S. di Giovanni Barbini Via dei Calafati, 33, 09123 Cagliari CA.

• Prendi l’uscita verso Via Amerigo Vespucci (130 m). Continua su Via Amerigo Vespucci fino alla tua destinazione (1,3 km.) Svolta leggermente a destra e prendi Via Amerigo Vespucci (120 m). Alla rotonda, prendi la 1ª uscita e rimani su Via Amerigo Vespucci (900 m). Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Raimondo Carta Raspi (160 m). Svolta a destra (65 m). Unipol Domus, via Raimondo Carta Raspi, 09126 Cagliari.

• Segui Via dei Calafati fino a Via Riva di Ponente/E25 (850 m). Procedi in direzione nordovest su Via dei Calafati (550 m). Svolta a destra per rimanere su Via dei Calafati (350 m). Continua su Via Riva di Ponente. Prendi Lungomare New York 11 Settembre, Viale Cristoforo Colombo e Viale Salvatore Ferrara in direzione di Via Amerigo Vespucci a Cagliari. Esci da Viale Salvatore Ferrara (3,7 km). Svolta a destra e prendi Via Riva di Ponente/E25 (750 m). Continua su Via Molo Sant’Agostino (110 m). Continua su Lungomare New York 11 Settembre (650 m). Lungomare New York 11 Settembre svolta a destra e diventa Viale Cristoforo Colombo (150 m). Alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Viale Cristoforo Colombo (950 m). Continua su Viale Salvatore Ferrara (450 m). Mantieni la sinistra per restare su Viale Salvatore Ferrara (550 m).

CON I MEZZI PUBBLICI: Dal Porto di Cagliari

• Prendere la linea numero 5 (CTM) verso stadio Amsicora. Arrivati allo stadio Amsicora proseguire a piedi verso lo stadio Unipol Domus.

fonte: hellasverona.it