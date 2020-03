Cairo: “Serve realismo: pensiamo a non rovinare la prossima stagione”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha concesso una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Quando si vive un momento come questo non si può parlare di sport, calcio, calendari, staccandolo da ciò che sta passando il Paese. Bisogna essere realisti, capire cosa si potrà fare e a cosa invece si dovrà rinunciare. Dovremo ripartire, certo, e il calcio dovrà essere un motore di questa ripresa ma tenendo presente prima la salute, poi il futuro. Perché una stagione purtroppo è stata rovinata, ma dobbiamo stare attenti a non rovinare anche la prossima”.