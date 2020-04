Calcagno (AIC): “Mi spaventa l’idea che la stagione non riprenda”

“Neanche voglio pensare ad una sosta definitiva dei campionati, sarebbe un danno enorme per tutti”.

Così Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Assocalciatori, intervenuto a Sportitalia.

Ha aggiunto, poi: “Il caso Juventus sugli stipendi non può essere un modello unico per tutti. Stiamo lavorando alla fase 2 da diverso tempo ma bisogna lavorare sulle norme per ripartire nella totale sicurezza di tutti. Sono sinceramente spaventato dall’idea di non ripartire in questa stagione“.