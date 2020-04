Calcio e tv, 440 milioni in ballo

L’incidenza degli introiti dalla vendita dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A è la voce più elevata all’interno del fatturato dei club.

Nel caso in cui il campionato non venisse completato, Sky, DAZN e gli altri broadcaster che hanno dei diritti di trasmissione del torneo chiederebbe il blocco dei pagamenti.

Si parla, per l’ultima rata da versare, di 440 milioni di euro, come riferisce “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. Si aprirebbe, ovviamente, un contenzioso.

Per la A la perdita sarebbe pesantissima.