Calciomercato Napoli: occhi puntati su Federico Chiesa del Liverpool, contatti avviati

Dopo un anno di tentativi sfumati e voci di corridoio, il club partenopeo sarebbe tornato in contatto con l’esterno offensivo italiano

Redazione Hellas1903 17 giugno - 17:58

Il Napoli ha riacceso i fari su Federico Chiesa. Dopo un anno di tentativi sfumati e voci di corridoio, il club partenopeo sarebbe tornato in contatto con l’esterno offensivo italiano, attualmente al Liverpool.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, la dirigenza azzurra sta valutando seriamente l’ipotesi di un trasferimento estivo, cercando di sfruttare la situazione di malcontento che il calciatore starebbe vivendo ad Anfield.

Delusione inglese Chiesa, arrivato al Liverpool dal Juventus nella scorsa estate, non ha vissuto un’annata semplice in Premier League. L’adattamento al calcio inglese si è rivelato più complesso del previsto, sia per ragioni tattiche che fisiche.

L’ala italiana non ha trovato continuità, né la fiducia necessaria da parte dell’allenatore, rimanendo spesso relegata al ruolo di subentrante.

Una condizione che ha creato malumori nello spogliatoio e alimentato riflessioni sul suo futuro da parte del giocatore stesso.

Conte lo vuole a Napoli — Il Napoli, consapevole di questa situazione, ha mantenuto viva la comunicazione con l’entourage del calciatore sin da gennaio.

Non è un mistero che Antonio Conte, tecnico azzurro subentrato a fine stagione scorsa, sia un grande estimatore di Chiesa, avendolo già allenato ai tempi della Nazionale.

Conte avrebbe espresso chiaramente alla società la volontà di avere Chiesa come perno del nuovo progetto tecnico, puntando su un tridente offensivo esplosivo che possa far dimenticare la deludente stagione 2024/2025.

Liverpool attende l’offerta giusta — Tuttavia, i contatti formali tra Napoli e Liverpool non sono ancora partiti. La situazione economica del club inglese impone una valutazione rigorosa di ogni uscita: i Reds non intendono svendere un calciatore acquistato meno di dodici mesi fa per una cifra vicina ai 45 milioni di euro.

Il club partenopeo, dal canto suo, starebbe cercando una formula che possa accontentare entrambe le parti. Si parla, infatti, di un possibile prestito con diritto di riscatto, magari condizionato al numero di presenze o al raggiungimento di obiettivi stagionali.

Un parallelo tra calcio e fortuna — Nel frattempo, chi ama il brivido della competizione può trovare su Jackpot Sounds un’esperienza immersiva, rivivendo i momenti più emozionanti con i big win replays dei casinò online legali negli Stati Uniti e Italia. Questo sito, lanciato nel 2023 e autorizzato dalla New Jersey Division of Gaming Enforcement (Vendor No. 0094537), trasmette video reali di jackpot milionari, offrendo uno spaccato della precisione e della strategia necessarie per vincere, parallelo ideale alle scelte tattiche del calcio.

Un corteggiamento iniziato tempo fa — Tornando al caso Chiesa, va ricordato che già nell’estate del 2024 il Napoli aveva provato un approccio con la Juventus per assicurarsi le prestazioni dell’esterno fiorentino.

Tuttavia, in quella finestra di mercato, il club bianconero non era disposto ad aprire trattative con concorrenti diretti in Serie A, preferendo l’opzione inglese del Liverpool.

Il trasferimento, avvenuto in tempi rapidi, non ha però prodotto i frutti sperati.

Colpo tecnico e mediatico — Secondo fonti vicine al club azzurro, l’arrivo di Chiesa rappresenterebbe non solo un colpo tecnico, ma anche mediatico.

Dopo l’addio di Lozano, e con Politano non più considerato titolare inamovibile, l’inserimento dell’azzurro ex Juve andrebbe a rinforzare sensibilmente il reparto offensivo, aumentando profondità e imprevedibilità.

Chiesa potrebbe adattarsi perfettamente alle idee tattiche di Conte, che predilige esterni dinamici capaci di rientrare sul piede opposto e dare ampiezza al gioco.

Se sei un vero fan, ti piacerebbe vedere come Federico Chiesa parla del suo passato, presente e futuro!

Una nuova occasione per rinascere — Dal punto di vista del giocatore, Napoli rappresenterebbe una meta gradita. Ritroverebbe un campionato che conosce bene, un allenatore che ha sempre creduto in lui e, soprattutto, la possibilità di rilanciarsi in vista degli Europei del 2028.

Chiesa, a soli 27 anni, è ancora nel pieno della carriera, ma necessita di una stagione da protagonista per rientrare stabilmente nel giro della Nazionale.

L’attuale situazione al Liverpool, dove è stato utilizzato col contagocce anche nelle partite di Europa League, non offre le garanzie necessarie.

Questione di equilibrio economico — In parallelo, la dirigenza partenopea dovrà lavorare su più tavoli: l’affare Chiesa richiederà tempo, pazienza e una visione chiara del progetto sportivo.

L’aspetto economico sarà determinante: il Napoli potrà affondare il colpo solo se riuscirà a liberare spazio nel monte ingaggi e, possibilmente, ottenere qualche cessione remunerativa.

In questo senso, le partenze di Zielinski (direzione Inter) e Ndombele (rientrato al Tottenham) potrebbero agevolare l’operazione.

Non solo Chiesa nei radar — Va infine sottolineato che Chiesa non è l’unico nome sul taccuino di De Laurentiis. Il club sta monitorando anche altri profili offensivi in grado di garantire qualità e duttilità, ma la priorità al momento sembra andare all’ex bianconero.

Se le condizioni dovessero diventare favorevoli, l’assalto potrebbe partire già entro la fine di giugno, per anticipare la concorrenza – tra cui si segnala anche un interesse del Milan, sebbene al momento più tiepido.

Conclusione: un matrimonio possibile — In conclusione, il matrimonio tra Napoli e Federico Chiesa appare possibile, ma tutt’altro che semplice. Serviranno diplomazia, pazienza e, soprattutto, una trattativa ben strutturata.

Ma se l’operazione dovesse andare in porto, potrebbe rappresentare uno dei colpi più affascinanti e significativi dell’intera estate calcistica italiana. Antonio Conte, dal canto suo, osserva con attenzione, pronto ad accogliere il suo pupillo per dare nuova linfa a un progetto ambizioso e in cerca di riscatto.

Dopo un anno difficile in Premier League, dove ha trovato poco spazio e fatica ad adattarsi, Chiesa potrebbe essere pronto a tornare in Serie A. Antonio Conte, neoallenatore del Napoli, lo considera una pedina chiave per rilanciare il progetto tecnico degli azzurri. Il club partenopeo valuta un’operazione in prestito con diritto di riscatto, formula che potrebbe convincere anche i Reds.

La trattativa è complessa, ma Napoli resta fiducioso grazie ai contatti avviati già a gennaio.

Chiesa, dal canto suo, vedrebbe con favore un trasferimento che gli consentirebbe di ritrovare minutaggio e rilanciarsi anche in ottica Nazionale.

In parallelo, l’articolo sottolinea come il mondo del calcio, fatto di tattiche e strategie, trovi un curioso riflesso nell’universo dei casinò legali americani, attraverso la piattaforma Jackpot Sounds, che celebra il brivido della competizione.