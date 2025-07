Calciomercato Verona: le trattative principali del club scaligero

La dirigenza sta già operando per consegnare a Zanetti una squadra giovane e competitiva

Al termine di un’annata che ha visto la squadra di Paolo Zanetti mantenere la categoria, il Verona sta per iniziare la nuova stagione con un piglio ottimista. L’Hellas, infatti, è consapevole di dover lottare per restare in Serie A anche l’anno prossimo ma, già nella scorsa stagione, ha dimostrato ampiamente di essere un osso durissimo con cui avere a che fare. Gli esempi delle vittorie casalinghe contro Napoli e Fiorentina sono ancora sotto gli occhi di tutti.

Ovviamente la dirigenza sta già operando per consegnare al suo allenatore una squadra giovane e competitiva per la prossima annata. Andiamo quindi a esplorare quali sono - al momento - le principali trattative di calciomercato che riguardano gli scaligeri.

Calciomercato Verona: tutte le info più importanti

Uno dei nuovissimi acquisti effettuati dall’Hellas è quello di Enzo Ebosse. Sempre per la difesa c’è grande ottimismo per l’acquisto di William Feola, 19enne terzino destro della Roma, così come per l’approdo in squadra di Fali Candé, che nell’ultima stagione si è fatto ben notare a Venezia nonostante la retrocessione.

Sempre in difesa, il Verona vorrebbe riportare Nicolas Valentini in squadra, dopo il prestito della scorsa seconda parte di stagione. Si valuta l’idea con la Fiorentina, anche se probabilmente Pioli vorrà almeno visionare il giocatore in ritiro. Sulla fascia sinistra, invece, potrebbe arrivare il terzino brasiliano Weverson, attualmente svincolato. Inoltre, l’Hellas è interessato anche al centrale Andreas Ntoi del Rio Ave, così come al difensore spagnolo Javi Sanchez.

In attacco, invece, uno dei nomi più caldi è quello della punta Jusef Erabi dell’Hammarby. Sugli esterni offensivi si segue Oscar Aranda, mentre in porta - qualora partisse Montipò - la soluzione potrebbe essere Emil Audero, di proprietà del Como ma reduce da un prestito al Palermo. Torna in auge anche il nome di Silvestri, mentre si segue - anche se “in lontananza” - anche la pista per Alessio Zerbin, di proprietà del Napoli ma l’anno scorso in prestito al Venezia da gennaio fino a fine annata.

Per quanto concerne le cessioni, il principale nodo da sciogliere è proprio quello che riguarda il portiere italiano. Montipò è molto seguito da vari club, tra cui il Torino e - soprattutto - la Juventus, che potrebbe ingaggiarlo come nuovo portiere di riserva in caso di addio di Perin. Anche Tchatchoua potrebbe essere in uscita: piace infatti al Nottingham Forest, pronto a offrire 10 milioni di euro.

Le prospettive per il Verona nella prossima stagione

Il Verona sembra comunque destinato a lottare per la salvezza nella prossima stagione, soprattutto nel caso in cui alcuni big venissero ceduti. Secondo i pronostici sulla serie A 2025-26 dei principali portali online, infatti, l’Hellas anche in quest’annata dovrà cercare di difendere la categoria con le unghie e con i denti.

Ovviamente, invece, i tifosi del Verona sperano in una stagione decisamente più tranquilla, magari con una salvezza molto anticipata e una possibile corsa all’Europa. Le sorprese nel calcio non sono mai mancate e lo stesso Verona, in passato, ha dimostrato di poter essere un club di primo livello in grado di sovvertire le previsioni.