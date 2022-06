Cancellieri: “Che emozione la nazionale. Spero di giocare di più nel Verona”

Matteo Cancellieri ha parlato in conferenza stampa a Coverciano, sede degli allenamenti dell'Italia.

Il giocatore del Verona ha debutto in azzurro nel finale della gara di sabato a Bologna con la Germania. Era dal 1987 che un gialloblù non indossava la maglia della nazionale.

Dice Cancellieri, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "L'esordio è stata una emozione assurda, sono partito dallo stage con oltre 50 ragazzi e poi mi sono trovato in campo. È stato incredibile".

Poi: "È stato il mio primo anno in Serie A e venivo da una Primavera. Ho fatto 11 anni di giovanili a Roma, poi uno a Verona e poi un altro in prima squadra. Sono soddisfatto e contento di quanto sono riuscito a fare. Naturalmente spero di giocare sempre di più, quello che ho fatto quest'anno spero di farlo il prossimo anno con più partite e con più spazio".

Aggiunge Cancellieri: "Guardo anche le cose positive e il fatto di essermi dovuto adattare a un ruolo che non è il mio sicuramente mi ha aiutato. Ho imparato cose nuove, poi certo hanno giocato di più calciatori che erano più esperti. Per il futuro ancora non ci ho pensato, ora sono qui e poi si vedrà".