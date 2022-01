Cancellieri, non solo Ternana: c’è anche il Crotone

L'attaccante del Verona sarà ceduto in prestito per giocare con continuità

Anche il Crotone si è fatto avanti per avere in prestito il cartellino di Matteo Cancellieri.

L'attaccante verrà ceduto dal Verona in questi giorni per dargli modo di giocare con continuità. Per lui c'è una proposta chiara della Ternana, che è in vantaggio e che si prepara a chiudere l'operazione.