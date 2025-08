Il club lombardo è in vantaggio sul Sassuolo, il Verona deve decidere se rilanciare

La Cremonese accelera per Fali Candé. Secondo Sky per il difensore mancino del Venezia il club lombardo è in vantaggio sul Sassuolo, più defilato l'Hellas. La richiesta è di 3 milioni di euro. Il Verona potrebbe rilanciare, nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sul futuro del ventisettenne guineense.