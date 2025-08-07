hellas1903 news Candé, la spunta il Sassuolo. Il difensore va da Grosso

gazzanet

Candé, la spunta il Sassuolo. Il difensore va da Grosso

Il club neroverde fa un doppio colpo, preso anche Izdes
Redazione Hellas1903

Doppio colpo in casa Sassuolo: dal Venezia arrivano Jay Idzes e Fali Candé. Le due trattative si sono chiuse per una cifra complessiva di 11 milioni di euro più bonus (che arriverà a 12 in caso di salvezza del club neroverde).  A riportarlo è Sky. Bruciate, dunque, Verona e Cremonese che erano da tempo sulle tracce di Candé, per il quale il Venezia chiedeva 3 milioni di euro.

