Candé, la spunta il Sassuolo. Il difensore va da Grosso

Doppio colpo in casa Sassuolo: dal Venezia arrivano Jay Idzes e Fali Candé. Le due trattative si sono chiuse per una cifra complessiva di 11 milioni di euro più bonus (che arriverà a 12 in caso di salvezza del club neroverde). A riportarlo è Sky. Bruciate, dunque, Verona e Cremonese che erano da tempo sulle tracce di Candé, per il quale il Venezia chiedeva 3 milioni di euro.