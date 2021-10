Caprari al top, è lui il “Cuore Gialloblù” con lo Spezia

Il fantasista sale in testa alla classifica del premio per il miglior giocatore gialloblù

Caprari è stato autore sia della rete del momentaneo 3-0 per l'Hellas che dell' assist del doppio vantaggio gialloblù firmato da Faraoni . L'attaccante romano ha dapprima innescato con uno splendido lancio la volée in in area del numero 5 gialloblù per poi andare a segno - poco dopo, su invito di Simeone - con un magnifico destro a giro che si è insaccato all'incrocio dei pali.

In seconda e terza posizione si sono classificati invece, rispettivamente, Giovanni Simeone e Lorenzo Montipò. L'attaccante argentino - al secondo podio consecutivo - ha sbloccato il match, dopo appena quattro minuti, quando, nel cuore dell'area di rigore, ha staccato di testa ed incornato il preciso assist di Ilic, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, battendo così Zoet. Il 'Cholito' è stato poi protagonista più in generale di una bella prova in fase offensiva, servendo l'assist a Caprari per il 3-0, e risultando il gialloblù con più duelli aerei affrontati (5) e vinti (3). Il portiere piemontese è riuscito, invece, a conquistare il primo podio in assoluto grazie ad una prova solida e massimamente efficace, nella quale, con 4 importanti parate, è riuscito ad ottenere il primo 'clean sheet' della stagione.