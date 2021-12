Casale: “Chiudiamo un bel 2021. Giocare col Verona? Una grande emozione”

"Peccato per non aver raccolto l'intera posta"

Redazione Hellas1903

Le principali dichiarazioni di Nicolò Casale, al termine di Hellas Verona-Fiorentina:

“Siamo soddisfatti, ma c’è anche un pizzico di rammarico per non aver raccolto l’intera posta in palio questa sera. Siamo stati molto attenti in fase difensiva, siamo stati bravi a proteggere la nostra porta tenendo la palla lontana dalla nostra area e cercando di attaccare il più possibile. È stata un’ottima prova di squadra, contro un avversario forte, di valore. Chiudiamo con un punto prezioso un bel 2021.

La rosa? Questo è uno dei punti di forza della squadra: ci possono essere giocatori che giocano di più, ma chiunque venga chiamato in causa è in grado di performare molto bene, facendosi trovare pronto. Restare sul pezzo, concentrati fino alla fine sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi”.

Giocare col Verona in Serie A? Per me significa tantissimo. Dopo tutto il percorso giovanile e la gavetta, poter giocare al Bentegodi per la squadra della mia città è una grande emozione, come lo è stata rinnovare il contratto con l’Hellas Verona fino al 2026. Poi, trovarsi davanti grandi giocatori è uno stimolo ulteriore a fare bene e continuare a crescere”.

FONTE: hellasverona.it