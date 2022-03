Casale: “Il Verona è un sogno, tifosi da brivido”

Il difensore: "L'Hellas è un'emozione indescrivibile. Il futuro? Penso alle prossime partite, poi si vedrà"

Ha detto il difensore gialloblù: "Essere cresciuto nell'Hellas e, da tifoso, giocarci? Sicuramente è una grande responsabilità, lo sento ogni partita. Ho fatto tanti anni di settore giovanile, sono in prima squadra da tifoso. Era un sogno, andavo a tifare Verona prima di arrivare a questi livelli. Trovarmi in campo in pochi anni dagli spalti... È una responsabilità e un'emozione. Ho tanti amici e parenti che mi sono vicini, la sento ed è un'emozione indescrivibile: devo dare sempre di più degli altri, se gli altri danno il 100% io devo dare il 120%. Quando mi sono affacciato in Serie A mi sentivo ancor più responsabile.... I tifosi? In campo li senti. Quando entro in campo e sento il coro... Mi vengono i brividi".