Caso Diawara, tra una settimana il verdetto

Lunedì l'udienza di fronte al Collegio di Garanzia del CONI

Si chiuderà tra una settimana, con l'udienza fissata dal Collegio di Garanzia del CONI per lunedì prossimo, il caso Diawara.

La vicenda, legata a un errore di compilazione della lista dei giocatori da parte della Roma per la gara della prima giornata di campionato con il Verona, terminata 0-0, ha comportato per i giallorossi la sconfitta a tavolino per 3-0.