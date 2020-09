Caso Diawara, al Verona possibile vittoria a tavolino con la Roma

Al Verona può essere data la vittoria per 3-0 a tavolino con la Roma.

Lo riferisce “La Gazzetta dello Sport”. Tutto nasce dal caso che riguarda Amadou Diawara. Scrive il quotidiano nella sua versione online: “A Verona, infatti, da regolamento Amadou Diawara non avrebbe potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma (come ogni altro club) ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over””.

Il giudice sportivo si pronuncerà in merito. La Roma è pronta all’eventuale ricorso.