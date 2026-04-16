Sono a Verona i rappresentanti del Consiglio d'Amministrazione dell'Hellas, con, insieme a Italo Zanzi, gli esponenti di riferimento di Presidio Investors e quelli della parte tedesca del Board, ossia Isabella Thun, Thomas Hitzlsperger e Donata Hopfen.
hellas1903 news CdA Hellas a Verona, in queste ore l’incontro per i programmi del club
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CdA Hellas a Verona, in queste ore l’incontro per i programmi del club
Sul tavolo i piani del fondo texano e del Board del club per il futuro
È previsto in queste ore un incontro che avrà al centro i programmi del club, con la squadra ormai retrocessa in Serie B.
Un appuntamento che inizierà a tracciare i piani del CdA per il futuro del Verona.
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