CdA Hellas a Verona, in queste ore l’incontro per i programmi del club

Sul tavolo i piani del fondo texano e del Board del club per il futuro

Sono a Verona i rappresentanti del Consiglio d'Amministrazione dell'Hellas, con, insieme a Italo Zanzi, gli esponenti di riferimento di Presidio Investors e quelli della parte tedesca del Board, ossia Isabella Thun, Thomas Hitzlsperger e Donata Hopfen.