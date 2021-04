Centrocampo Verona, Tameze e Ilic per la sfida alla Fiorentina

Il regista serbo al posto di Veloso, il mediano di nuovo titolare

Ancora senza Miguel Veloso (tempi di recupero da valutare per lui), il Verona oggi, con la Fiorentina, sarà guidato a centrocampo da Ivan Ilic.

Lasciato in panchina per scelta tecnica da Ivan Juric, a Genova con la Sampdoria, il regista serbo sarà schierato in mezzo nella partita di stasera.