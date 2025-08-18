AUDACE CERIGNOLA-HELLAS VERONA
hellas1903 news Cerignola-Verona, le formazioni ufficiali
Cerignola-Verona, le formazioni ufficiali
Hellas in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia
AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Cocorocchio, Ligi; D'Orazio, Coccia, Cretella, Moreso, Russo; Emmausso, Cuppone
A disposizione: Rizzuto, Fares, Sabbatani, Ballabile, Faggioli, Giuliodori, Lopez, Spaltro, Ingrosso, Ruggiero, Parlato
Allenatore: Vincenzo Maiuri
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Oyegoke, Nunez, Valentini; Fallou, Serdar, Bernede, Niasse, Frese; Giovane, Mosquera
A disposizione: Perilli, Magro, Yellu, Sarr, Bradaric, Livramento, Charlys, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Lambourde, Ajayi, Mitrovic
Allenatore: Paolo Zanetti
fonte: hellasverona.it
