hellas1903 news Cerignola-Verona, le formazioni ufficiali

Hellas in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia
Redazione Hellas1903

AUDACE CERIGNOLA-HELLAS VERONA

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Cocorocchio, Ligi; D'Orazio, Coccia, Cretella, Moreso, Russo; Emmausso, Cuppone

A disposizione: Rizzuto, Fares, Sabbatani, Ballabile, Faggioli, Giuliodori, Lopez, Spaltro, Ingrosso, Ruggiero, Parlato

Allenatore: Vincenzo Maiuri

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Oyegoke, Nunez, Valentini; Fallou, Serdar, Bernede, Niasse, Frese; Giovane, Mosquera

A disposizione: Perilli, Magro, Yellu, Sarr, Bradaric, Livramento, Charlys, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Lambourde, Ajayi, Mitrovic

Allenatore: Paolo Zanetti

fonte: hellasverona.it

