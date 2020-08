Visite mediche in corso, come annunciato ieri, per Mert Cetin, nuovo difensore del Verona arrivato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Cetin si trova in questo momento al Centro di Medicina dello Sport dell’ospedale Sacro Cuore – Don Calabria. Dopo le visite mediche, la firma per la nuova avventura in maglia gialloblù.