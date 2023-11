Che paura fa, Halloween è già! Bologna-Verona 2-0, l’Hellas esce malamente dalla Coppa

Brutta gara dei gialloblù condita da errori pacchiani in attacco e in difesa. Male le seconde linee

Andrea Spiazzi Direttore

Un pessimo Verona esce dalla Coppa Italia con una brutta figura a Bologna. Erroracci pacchiani in attacco e in difesa spianano la strada a un Bologna non certo stellare ma volonteroso, che con un golletto per tempo liquida la pratica.

Che la Coppa non interessi o che addirittura sia un intoppo nel già fragile cammino dei gialloblù poco importa. Perchè almeno dalle seconde linee un po' di grinta e corsa ce le si aspettava. Nulla di tutto ciò. Serdar, Mboula e Cruz alternano evanescenti tentativi a topiche da calcio dilettante, con rispetto parlando verso chi, non da professionista, tenta di dare dei calci a un pallone. Tutto molto brutto, dunque, con anche i "veterani" in versione allenamento svogliato. Non un bel segnale in vista del Monza, ma va presa, si spera, per quello che è: una serata di Halloween al Dall'Ara, col risultato che magari qualcuno si è spaventato davvero incappando sul canale 20.

FORMAZIONI

BOLOGNA: Ravaglia, Posch, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen, Aebischer, Moro, Ndoye, Fabbian, Karlsson, Van Hooijdonk

A disposizione: Bagnoli, Skorupski, Orsolini, Freuler, Zirkzee, Corazza, Ferguson, Lykogiannis, Saelemaekers, Urbanski

Allenatore: Thiago Motta

VERONA: Perilli; Magnani, Coppola, Amione; Tchatchoua, Hongla, Suslov, Serdar, Lazovic; Mboula, Cruz

A disposizione: Montipò, Chiesa, Doig, Henry, Djuric, Joselito, Kallon, Saponara, Terracciano, Ngonge, Dawidowicz, Charlys, Folorunsho, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA de L'Aquila). Al Dall'Ara 353 i tifosi del Verona presenti

PRIMO TEMPO - TANTI ERRORI TECNICI, CRUZ SPRECA, COPPOLA LISCIA, MORO SEGNA

Parte bene il Verona (con 5 "riserve" in campo) che attende e riparte. Al 4' e al 6' Lazovic calcia, Ravaglia prima respinge coi pugni poi mette in corner. 3-5-2 per l'Hellas con Tchatchoua e Lazovic esterni e le due punte Cruz e Mboula.

Il Bologna prende via via possesso e campo senza creare granché. Tenta qualche manovra il Verona ma si complica la vita ed è impreciso sulla trequarti. I rossoblù non sono da meno per via di errori tecnici, la gara non è certo un grande spettacolo. Coppola chiude in corner anticipando Fabbian. Ancora Lazovic tira da fuori al 33', c'è una deviazione. Dal corner Magnani prova un tacco volante con esiti miseri.

PALO DI CRUZ. In verità è un gol mangiato quello dall'argentino che "riceve palla" in seguito a un disimpegno all'indietro incredibilmente sbagliato da Kristiansen, supera in velocità Ravaglia e a porta vuota, un po' defilato a destra, centra il palo al 34'. Amione sgomita sulla faccia di Ndoye e prende il giallo al 40'.

1-0 BOLOGNA. Kristiansen rimette dalla sinistra con le mani, Van Hooijdonk prolunga ti testa e Coppola fa la frittata tentando di allontanare di testa ma fornendo a Moro (botta di destro a pochi metri dalla porta) l'assist per il gol.

Dopo aver perso palla in attacco Serdar entra a forbice su un avversario e viene ammonito.

SECONDO TEMPO: PEGGIO DEL PRIMO.

L'avvio della ripresa prosegue sulla falsariga del primo tempo. Cruz non riesce a stoppare un pallone facile, il Bologna sparacchia palloni in avanti. "Che paura fa, ti terrorizzerà, Halloween è già!" cantano nel motivetto i bambini ai quali non auguriamo di vedere mai questa gara.

Non è finita. Lazovic crossa bene dalla sinistra, Mboula salta e riesce non si sa come a non colpire la palla da ottima posizione.

2-0. Va dentro come il burro il Bologna al 62'. Ndoye riceve in verticale, Amione si fa bruciare, il tiro è forte ma centrale, Perilli respinge là dove c'è Van Hooijdonk, il gigantone olandese che il Bologna aveva tagliato in estate e poi reintegrato, a cui non par vero di trovare quella manna per mettere dentro il più facile dei palloni.

Baroni prova almeno a salvare la faccia e manda dentro Saponara e Ngonge per Suslov e Cruz. Qualcosa si vede con Lazovic e Saponara vicino all'area. Ma è un fuoco di paglia.

SERDAR ESPULSO. Una partitaccia quella del tedesco-turco, chiusa con un fallo su Fabbian lanciato verso la porta. Rosso diretto di Dionisi, poteva anche essere giallo ma, da già ammonito, la sostanza non sarebbe cambiata.

In 10 e sotto di due reti i gialloblù, già senz'anima fin dall'inizio, arrancano e rischiano di imbarcare ancora.

Il Verona esce dalla Coppa Italia in una pessima maniera. Col Monza, domenica, i punti invece scotteranno e questo Hellas in versione Halloween dovrà trasformarsi in qualcosa di decente per cavar fuori qualcosa di buono dopo quattro sconfitte (quella di stasera compresa) consecutive.

