Chivu: “Verona insidioso e ben organizzato, ci ha messo in difficoltà”

L'allenatore dell'Inter: "Sulle seconde palle sono bravi e hanno pareggiato il match"
"Abbiamo affrontato una squadra insidiosa e ben organizzata, che in alcuni momenti della partita ci ha messi in difficoltà, in queste partite è più facile perdere che vincere. Li abbiamo aspettati dopo il primo gol, per far prendere dei rischi a loro. Loro sulle seconde palle sono bravi e hanno pareggiato il match, siamo stati un po' lenti in quella fase e loro sono stati molto bravi".

Così Cristian Chivu a Dazn dopo la vittoria dell'Inter sul Verona.

