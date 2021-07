Ciao Battista, se ne va un enorme cuore gialloblù

Si è spento a 72 anni il grande tifoso del Verona

Si è spento oggi, a 72 anni, Giovanni Battista Dian, per tutti "Battista".

Un cuore gialloblù tra i più grandi, enorme per la passione che ha sempre avuto per il Verona.

Presenza fissa al Bentegodi, per molto tempo anche in trasferta al seguito dell'Hellas, ha lasciato un segno profondo, unico di amore per la maglia, i colori, la squadra.