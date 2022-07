Cioffi dopo Verona-Primiero: “Atteggiamento giusto, il nostro dna è fatto di corsa e aggressività”

"Sono soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi, abbiamo fatto 10 allenamenti duri in 5 giorni, non ci siamo adagiati alla facilità dell'avversario, al sentirsi bravi, questa è la cosa più positiva di questa amichevole. Stiamo lavorando sull'aggressività dietro e sulla lettura degli spazi in avanti. Siamo una squadra che ha fatto della corsa il suo dna e questa è la base su cui lavorare. È anche il dna della città, io devo fare questo, aggiungerò le mie sfumature, l'obbiettivo è che chi guarda il Verona si "senta" il Verona.