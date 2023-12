Cioffi: “Pareggio amaro, dopo il 2-0 siamo calati”

"Questa squadra - dice l'allenatore dei friulani - è andata a prendere punti su campi inaspettati, ovviamente sono molto amareggiato dal pareggio, poi sono qui da cinque partite, l'analisi complessiva sui risultati si può fare a fine campionato, io sono convinto che abbiamo mezzi per uscirne. Chi parla di sfortuna è un perdente, se voglio essere proprio cattivo con i ragazzi posso vedere quei 7-8 minuti post 2-0 in cui siamo calati. Non trovo però niente di così grave che giustifichi il non aver vinto, non dico che vada tutto bene, c'è da lavorare e continueremo a farlo.