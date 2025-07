Cissè, niente serie A col Verona, va al Catanzaro

Era nell'aria da giorni e il passaggio di Alphadjo Cissè al Catanzaro si va concretizzando. Il centrocampista gialloblù si trasferirà in prestito al club calabrese in serie B. Dopo una stagione, la scorsa, tutta in panchina con 7' in campo, l'Hellas decide dunque di non puntare sul giovane per la prima squadra, ma di farlo giocare in cadetteria. Dove si farà le ossa, almeno così si dice.