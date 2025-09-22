Cissé, super gol e doppietta col Catanzaro (a segno anche Lambourde)

Si è sbloccato, per via di reti, Alphadjo Cissè. Il centrocampista offensivo del Verona in prestito al Catanzaro ha infatti siglato sabato una doppietta nel 2-2 a Reggio Emilia contro la Reggiana con gol uno più bello dell'altro. Nel primo l'attaccante ha colpito al volo con l'esterno del piede (quasi tacco) il pallone, poi fatto carambolare in rete da un avversario. Nel secondo Cissè ha pennellato una punizione all'incrocio a oltre 20 metri dalla porta, regalando il pareggio alla sua squadra. In rete anche l'altro attaccante dell'Hellas in prestito alla sua prima con la Reggiana, Mathis Lambourde, che ha segnato, sbucando sottoporta, il gol del momentaneo 2-1.