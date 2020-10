Colley titolare con la Juve? Le scelte sulla trequarti gialloblù

Ebrima Colley è stato uno dei migliori interpreti in campo nel Verona che ha pareggiato lunedì con il Genoa.

Il giocatore gambiano ha più volte impensierito Mattia Perin, con il portiere rossoblù che gli ha tolto il gol con degli interventi decisivi.

Colley è in buonissima forma e la sua velocità può essere uno strumento utile per creare apprensione anche alla Juventus.

Una nuova chance da titolare per lui all’Allianz Stadium, dunque? Ivan Juric ci pensa. Il tecnico di Spalato sta valutando le scelte da fare per la partita con i bianconeri.

Col Genoa sulla trequarti con Colley è stato schierato Adrien Tameze. Mattia Zaccagni è entrato nell’ultimo scorcio dell’incontro, come pure Eddie Salcedo, che è andato vicinissimo alla rete (di nuovo Perin è stato determinante).

Antonin Barak si è appena negativizzato dal Covid-19 ma non è ipotizzabile che ci sia con la Juve, visto che ha dovuto fermarsi, restando in isolamento, in queste due settimane.

M.F.

@teofontana