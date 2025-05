Come arriva l’Empoli alla sfida col Verona, la probabile formazione

L’Empoli si prepara all’ultima, decisiva, sfida della stagione: domenica 25 maggio (ore 20:45) al Castellani arriva il Verona, in un match che vale la permanenza in Serie A. La squadra di Roberto D’Aversa è terzultima in classifica con 31 punti e ha bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella salvezza.