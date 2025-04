Commissioni agli agenti, il Verona ha speso 14 milioni

Complessivamente, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le società della massima serie hanno versato nelle tasche dei procuratori (non solo per operazioni come acquisti o cessioni del giocatore, ma anche ad esempio di rinnovi di contratto) oltre 226 milioni di euro, con una media di circa 11,3 milioni di euro per ciascuna società e una crescita di circa il 2,7% rispetto al 2023.