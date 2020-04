Commisso: “Se i giocatori non fanno la loro parte si rovinano da soli”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a Radio 24 della questione del taglio degli stipendi per i giocatori.

Queste le sue dichiarazioni: “Quello che la Lega ha proposto io lo vedo molto giusto, sull’esempio della Juventus. La Juve avrà oltre 90 milioni di euro di risparmio. Il costo maggiore sono i giocatori, se non fanno la loro parte si rovinano loro stessi, non si può andare avanti. Devono guardare al lungo termine. Non è che non prendono niente e non sono stati pagati fino ad ora i calciatori. Noi abbiamo fatto la nostra parte come proprietari della Fiorentina, abbiamo perso decine di milioni di dollari in questi mesi, loro sono i più costosi. Se i calciatori non possono fare sacrifici, pensiamo a Serie B, Lega Pro e SerieD cosa dovrebbero fare…facciamo la nostra parte per salvare il nostro calcio nel futuro “.