Como, la probabile formazione col Verona

Il Como si prepara a far visita al Verona domenica 18 maggio (ore 20.45), al Bentegodi. I lariani arrivano all’appuntamento forti dei 48 punti in classifica e di una lunga imbattibilità: l’ultima sconfitta risale al 15 marzo contro il Milan. Fuori dalla lotta salvezza e troppo distanti per ambire a un piazzamento europeo, gli uomini di Fabregas stanno chiudendo la stagione con solidità e spirito competitivo.