Hellas Army ha diffuso un comunicato nel quale critica duramente l'operato di Presidio e annuncia un'iniziativa per domenica in occasione di Verona-Como, che riportiamo:

“PRESIDIO: CONGRATULATIONS, YOU MADE IT!"

Abbiamo scelto volutamente un titolo provocatorio che, dopo una stagione al limite del grottesco, risulta semplicemente coerente con ciò che abbiamo vissuto. I dubbi su questa nuova gestione erano chiari fin dal principio, tanto che prima dell’inizio del campionato avevamo posto una domanda semplice e diretta: “Presidio, sio Investors?”

Nel corso dei mesi la risposta è arrivata nei fatti: nessuna progettualità sportiva, plusvalenze come unico mantra e totale mancanza di chiarezza. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una squadra mai diventata tale, nessun progetto dichiarato e una retrocessione più accompagnata che combattuta. A seguito di una conferenza stampa quasi imbarazzante abbiamo poi posto pubblicamente, dalle pagine del quotidiano cittadino, un’altra domanda altrettanto semplice: “Presidio, what’s your plan?”

A questa domanda la sola risposta che ci siamo dati è che il piano sia gestire il Veronain qualità di garante contro terzi.

Il paradosso è che, se la gestione sportiva ha deluso, quella comunicativa è stata ancora peggiore ed il punto basso è stato il “caso-Orban”: tanto inaccettabile il gesto di questo personaggio di passaggio quanto vergognoso il silenzio della società, evidentemente più attenta a future plusvalenze che a una presa di posizione. E mentre in questo caso si è scelto di non intervenire, in altre occasioni si è stati rapidissimi a prendere le distanze dai propri tifosi, come accaduto a Bologna e non solo.

Quante volte abbiamo sentito parlare di “progetto”? Oggi la realtà è semplice:nessuna programmazione e una delle retrocessioni più imbarazzanti della storia dell’Hellas Verona. E allora viene da dire che il “progetto”, tra plusvalenze, paracadute efuturo senza investimenti, sia perfettamente riuscito.

“Presidio: congratulations, you made it!”

Senza mettere un solo euro, siete riusciti a prendere il Verona e a usarlo come strumento per drenare risorse finanziarie, pagando sia la vecchia proprietà, sia i debiti pregressi, agendo di fatto come recupero crediti per conto di banche e debitori!

Ma c’è una cosa che non avete capito — e che probabilmente non capirete mai:l’Hellas Verona e i propri tifosi non sono asset ma TRADIZIONE, IDENTITÀ E ORGOGLIO DI UNA COMUNITÀ INTERA!

Per questo domenica sceglieremo di far ciò che ci appartiene davvero: festeggiare la retrocessione sia prima sia dopo la partita, perché “la nostra festa non deve finire, e non finirà.”

Ci ritroveremo sotto la Curva dalle 9.30 tra birre, drinks e musica. Durante la giornata, alla presenza di Direttori Sportivi di prim’ordine, preparati e non permalosi come gli attuali, si svolgeranno i provini per la stagione 26/27, invitiamo dunque tutta la tifoseria a partecipare convintamente! Avanti Butei! Avanti Hellas Army!“.