Oscar Hiljemark commenta in conferenza stampa il pareggio del Pisa a Verona.
Hiljemark: "Bene nel secondo tempo, il nostro obbiettivo è salvarci"
Hiljemark: “Bene nel secondo tempo, il nostro obbiettivo è salvarci”
L'allenatore del Pisa: "Tante cose positive per essere passati tre giorni"
"Siamo migliorati un po' nel corso della partita, nel primo tempo abbiamo fatto bene difensivamente, nella ripresa meglio con il gioco. Il nostro obiettivo è salvarci, dopo tre giorni ho visto la squadra combattere assieme, con la grinta giusta. Tante cose positive per essere passati tre giorni.
Nel primo tempo siamo stati troppo lunghi, i difensori erano troppo abbassati e i palloni arrivavano in modo difficile da controllare per gli attaccanti. Nella ripresa abbiamo fatto bene, creando più occasioni. Tramoni non ha giocato solo per scelta tattica".
