Hiljemark: “Bene nel secondo tempo, il nostro obbiettivo è salvarci”

"Siamo migliorati un po' nel corso della partita, nel primo tempo abbiamo fatto bene difensivamente, nella ripresa meglio con il gioco. Il nostro obiettivo è salvarci, dopo tre giorni ho visto la squadra combattere assieme, con la grinta giusta. Tante cose positive per essere passati tre giorni.

Nel primo tempo siamo stati troppo lunghi, i difensori erano troppo abbassati e i palloni arrivavano in modo difficile da controllare per gli attaccanti. Nella ripresa abbiamo fatto bene, creando più occasioni. Tramoni non ha giocato solo per scelta tattica".