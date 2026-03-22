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Palladino: “Contento per la vittoria, ma non abbiamo chiuso la partita”

Palladino: “Contento per la vittoria, ma non abbiamo chiuso la partita” - immagine 1
Il tecnico dell'Atalanta: "Eravamo stanchi, abbiamo difeso bene"
Redazione Hellas1903

Raffaele Palladino analizza in conferenza stampa la gara dell'Atalanta col Verona.

"Sono contento per la vittoria, ma abbiamo lasciato aperta la partita - dice l'allenatore dei nerazzurri - sono felice per i ragazzi perché hanno giocato tanto, per cui c'è stato anche il calo fisico. Servirà raccogliere le energie fondamentali riaprendo diverse posizioni.

Sono soddisfatto per non aver preso gol e faccio i complimenti a tutta la squadra. Avevo timore della gara contro il Verona perché venivamo dalla trasferta in Champions dove avevamo speso delle energie fisiche e mentali. Squadre come l'Hellas sono toste, ma siamo riusciti a difendere bene".

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