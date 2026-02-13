Sammarco: “C’è voglia di riscatto. Bella-Kotchap è ok, Belghali nì, Bernede e Lovric ko”

Sul centrocampo . "La squadra è costruita per giocare in quel modo, poi le caratteristiche possono cambiare in base a chi c'è a disposizione. Il Parma cambia anche a partita in corso, stiamo ragionando sulle soluzioni, ma più o meno sono quelle.

Il Verona fa meglio con le squadre più piccole ? A volte giocare con squadre un po' più grandi ci permette di difendere e poi contrattaccare, dovendo fare la partita contro squadre alla pari ci ha messo più in difficoltà. Sto cercando anche di aiutare i giocatori a essere più vicini alla porta.

Attacco a tre? Dall'inizio forse ancora no, dobbiamo rimanere bilanciati, anche come caratteristiche dei tre giocatori che abbiamo. Bowie ha avuto delle difficoltà la settimana scorsa, ma anche per colpa nostra, come squadra: è un ragazzo generoso, dobbiamo conoscerlo bene, meglio nel suo modo di giocare. Ci teniamo il dubbio tra lui e Sarr, anche Mosquera è importante ed è in ballottaggio".