Paolo Sammarco presenta in conferenza stampa la sfida tra Parma e Verona di domenica alle 15 al Tardini.
gazzanet
Sammarco: “C’è voglia di riscatto. Bella-Kotchap è ok, Belghali nì, Bernede e Lovric ko”
"Come mi immagino la prima vittoria? Una vittoria, comunque arrivi deve arrivare, noi stiamo lavorando, siamo concentrati. C'è carica, voglia di riscatto.
Infortunati? Recuperiamo Bella-Kotchap. Belghali in dubbio, ma siamo positivi. Perdiamo Bernede e Lovric. Rimane ancora fuori Valentini".
Sul centrocampo. "La squadra è costruita per giocare in quel modo, poi le caratteristiche possono cambiare in base a chi c'è a disposizione. Il Parma cambia anche a partita in corso, stiamo ragionando sulle soluzioni, ma più o meno sono quelle.
Pavanel? Mi fa piacere avere una persona più esperienza come allenatore di me. Può darci un occhio diverso, siamo contenti di averlo, speriamo ci dia un contributo importante. Provenzano come preparatore atletico, insieme a Mazzarasa, Cataldi e Filippi. Uno staff con il quale mi trovo bene, ora cerchiamo i risultati.
Suslov? Sta rientrando, ha fatto qualche porzione di allenamento con la squadra. Di preciso non sappiamo ancora quando potrà essere al 100%, ma ci darà una grande mano.
Il Verona fa meglio con le squadre più piccole? A volte giocare con squadre un po' più grandi ci permette di difendere e poi contrattaccare, dovendo fare la partita contro squadre alla pari ci ha messo più in difficoltà. Sto cercando anche di aiutare i giocatori a essere più vicini alla porta.
Attacco a tre? Dall'inizio forse ancora no, dobbiamo rimanere bilanciati, anche come caratteristiche dei tre giocatori che abbiamo. Bowie ha avuto delle difficoltà la settimana scorsa, ma anche per colpa nostra, come squadra: è un ragazzo generoso, dobbiamo conoscerlo bene, meglio nel suo modo di giocare. Ci teniamo il dubbio tra lui e Sarr, anche Mosquera è importante ed è in ballottaggio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA