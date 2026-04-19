Paolo Sammarco parla a Dazn dopo la sconfitta del Verona col Milan per 1-0.
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Sammarco: “Ci abbiamo provato, dobbiamo onorare il campionato fino alla fine”
"Purtroppo è una costante - dice l'allenatore del'Hellas - soprattutto delle ultime tre partite, la squadra ci ha provato fino alla fine ma non siamo riusciti a fare gol anche se abbiamo avuto delle occasioni. Prendiamo gol, è quello che non va bene, stiamo cercando di non prenderlo perché poi qualcosa davanti si fa.
Manca la precisione nell'ultimo passaggio? Mi piacerebbe fare qualche punto perché lavoriamo per questo e per questa gente che anche oggi è stata splendida, è difficile ma non dobbiamo mollare di un centimetro per onorare questo campionato fino in fondo.
Cosa si immagina da qui in avanti per il Verona? Mi immagino, il mio è un augurio, che possa fare grandi cose e riprendersi quello che Verona merita: la Serie A".
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