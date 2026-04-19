Sammarco: “Ci abbiamo provato, dobbiamo onorare il campionato fino alla fine”

L'allenatore: "Quello che non va bene è prendere gol, in avanti abbiamo avuto delle occasioni"

"Purtroppo è una costante - dice l'allenatore del'Hellas - soprattutto delle ultime tre partite, la squadra ci ha provato fino alla fine ma non siamo riusciti a fare gol anche se abbiamo avuto delle occasioni. Prendiamo gol, è quello che non va bene, stiamo cercando di non prenderlo perché poi qualcosa davanti si fa.