Sammarco: “Con la Fiorentina vogliamo vincere, non vogliamo chiudere da ultimi”

L'allenatore del Verona: "Con Suslov e Bernede avremo più inventiva in attacco"

Redazione Hellas1903 3 aprile - 10:17

Paolo Sammarco presenta in conferenza stampa la gara di domani del Verona contro la Fiorentina.

"La squadra ha lavorato bene nella sosta. Qualcuno dei ragazzi che è tornato dalle nazionali a livello di umore, soprattutto Nelsson e Suslov, era un po' giù per i risultati avuti, ma poi hanno lavorato forte. Recuperiamo Bradaric, per il resto siamo quelli di due settimane fa.

Il senso da dare a questa partita? Dobbiamo cercare di vincere, per noi, per lo stadio, la società. Cerchiamo di fare il massimo, di fare una prestazione importante, poi vedremo.

Come si spiega lo scarso rendimento in casa? Non è semplice rispondere, noi dobbiamo dare il massimo in campo, cercando di alimentare quella passione vista per esempio contro il Genoa. Sappiamo tutti che aver fatto pochi punti in casa sia un problema. Non dico di giocare senza pressione, ma bisogna lasciarla da parte per cercare di fare grandi cose, lottando e cercando di fare qualcosa in più per fare punti anche in casa.

Perché il Verona è così poco produttivo davanti? Parliamo di attaccanti, ma è la produzione offensiva in generale che latita. Col Bologna e a Bergamo abbiamo creato abbastanza. A Bergamo, soprattutto nel secondo tempo, non siamo stati bravi a concretizzare. Può essere anche un fattore di calciatori, con Belghali possiamo costruire qualcosa in più, così come con Bernede e Suslov, che hanno inventiva e uno contro uno, ciò che ci è un po' mancato.

Può essere un obiettivo quello di non arrivare ultimi? Non vogliamo chiudere ultimi, sicuramente, ma abbiamo intenzione di avvicinarci il più possibile a chi sta sopra. L'obiettivo non può essere a lungo termine, ma guardando alla gara successiva.

Suslov e Belghali? Abbiamo visto le partite che hanno fatto in nazionale. Per Suslov la seconda partita purtroppo ha avuto meno peso. Stanno tornando in condizione. Belghali ha dimostrato di stare bene già a Bergamo. Suslov può essere un'opzione sia dal primo minuto che a gara in corsa".