Sammarco: “Peccato non averla pareggiata, la prestazione c’è stata”

L'allenatore dei gialloblù: "ll nostro obiettivo è quello di dare tutto come oggi"

Redazione Hellas1903 22 marzo - 17:33

Paolo Sammarco commenta la sconfitta del Verona a Bergamo per 1-0.

"Peccato per non averla pareggiata - dice il tecnico dell'Hellas - abbiamo sofferto nel primo tempo, ma nella ripresa il Verona ha aumentato il ritmo. Dobbiamo ripartire dalla prestazione.

Rimpianto per il goal preso o per il mancato pareggio? Un po' tutte e due. Sicuramente potevamo essere più attenti anche perché abbiamo sofferto molto nel primo tempo. Rammaricato per il secondo tempo viste le occasioni.

Dove bisogna ripartire vista la classifica? Il nostro obiettivo è quello di dare tutto come oggi. Vero che la situazione è delicata, ma il Verona deve dare tutto e lottare su ogni pallone.

Belghali? Abbiamo provato a portare fuori l'Atalanta dalla sua comfort zone scambiando i ruoli, secondo me ha giocato molto bene.

Suslov è un giocatore molto fisico e che sta crescendo molto. Per il Verona è fondamentale, ma servirà recuperarlo gradualmente".