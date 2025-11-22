Zanetti: “Col Parma per trovare la spinta per il futuro, la classifica va cambiata”

L'allenatore dell'Hellas: "Gara ad alta tensione, dobbiamo andare in campo con coraggio"

Redazione Hellas1903 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 15:25)

Paolo Zanetti introduce in conferenza stampa la sfida del Verona col Parma di domani alle 12.30 al Bentegodi.

"È una partita indubbiamente importante - dice Zanetti - da affrontare al massimo. In queste due settimane abbiamo lavorato sodo, anche bene. Abbiamo affrontato tante situazioni e ora in casa nostra abbiamo una partita che ci deve dare la spinta per il futuro, rispettando un avversario che sta facendo più o meno il nostro percorso con qualità importanti. Una partita dall'alta tensione, ma bisogna andare in campo con coraggio, con una condizione psicologica diversa da Lecce.

Kastanos ha una contusione presa in Nazionale e non ci sarà. Gli altri ci sono tutti, anche se Bernede è da valutare perché ha preso una botta alla coscia, ma lo recuperiamo. Serdar ha iniziato a correre. Proviamo a recuperarlo per la prossima o per quella dopo.

Orban? L'ho visto calare solo in una partita o due, ma nelle altre è stato straordinario. Se i pali che ha colpito fossero stati gol sarebbe già a quattro e sarebbe sopra alla media degli altri attaccanti. Lui è un riferimento come Giovane, ma come lo devono essere Mosquera, Sarr e altri in altre zone. Qualsiasi scelta farò non perderò mai la fiducia in Orban.

Nei primi tempi siamo una squadra da top-10, nei secondi da retrocessione. Chi entra deve dare il suo apporto, ragiono anche sulle mosse che devo fare io. In questo momento la classifica va cambiata in qualche modo. La fiducia però è totale.

Il Parma è una squadra che ha qualità, con giocatori importanti, delle caratteristiche ben chiare figlie anche dei giocatori che ha in attacco. Pellegrino è il migliore del campionato dal punto di vista aereo, Cutrone attacca benissimo la profondità. Una squadra che ha investito tanto, con caratteristiche ben precise.

Loro vorranno vincere, ma anche noi. Vogliamo fare una partita importante da tutti i punti di vista tirandoci dentro tutta l'energia che ci arriverà dai tifosi".