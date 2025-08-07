hellas1903 news Conferme su Tchatchoua, il Nottingham c’è

gazzanet

Conferme su Tchatchoua, il Nottingham c’è

Conferme su Tchatchoua, il Nottingham c’è - immagine 1
Fabrizio Romano parla di primi approcci del club inglese per l'esterno
Redazione Hellas1903

Mancavano i big del calciomercato (finora silenti) sulla vicenda Tchatchoua-Nottingham Forest. E a muoversi è direttamente Fabrizio Romano. In un tweet il giornalista scrive: "Il Nottingham Forest ha contattato l'Hellas Verona per il terzino destro Jackson Tchatchoua. Al momento non è stata ancora presentata alcuna proposta, solo un primo approccio per chiedere le condizioni dell'accordo".

Conferme, dunque, che qualcosa si sta muovendo e che il club inglese è sulle tracce dell'esterno gialloblù, sebbene in una fase ancora iniziale della trattativa.

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA