Mancavano i big del calciomercato (finora silenti) sulla vicenda Tchatchoua-Nottingham Forest. E a muoversi è direttamente Fabrizio Romano. In un tweet il giornalista scrive: "Il Nottingham Forest ha contattato l'Hellas Verona per il terzino destro Jackson Tchatchoua. Al momento non è stata ancora presentata alcuna proposta, solo un primo approccio per chiedere le condizioni dell'accordo".
hellas1903 news Conferme su Tchatchoua, il Nottingham c’è
gazzanet
Conferme su Tchatchoua, il Nottingham c’è
Fabrizio Romano parla di primi approcci del club inglese per l'esterno
Conferme, dunque, che qualcosa si sta muovendo e che il club inglese è sulle tracce dell'esterno gialloblù, sebbene in una fase ancora iniziale della trattativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA