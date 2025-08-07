Conferme su Tchatchoua, il Nottingham c’è

Mancavano i big del calciomercato (finora silenti) sulla vicenda Tchatchoua-Nottingham Forest. E a muoversi è direttamente Fabrizio Romano. In un tweet il giornalista scrive: "Il Nottingham Forest ha contattato l'Hellas Verona per il terzino destro Jackson Tchatchoua. Al momento non è stata ancora presentata alcuna proposta, solo un primo approccio per chiedere le condizioni dell'accordo".