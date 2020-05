Conte: “Per riprendere il campionato servono delle condizioni che per ora non ci sono”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa in cui ha annunciato i provvedimenti in atto dal 18 maggio, ha parlato anche della ripresa del campionato di Serie A.

Ha detto: “Su questo tema ci sono tante sollecitazioni. Il ministro Spadafora è molto responsabile: è necessario che si realizzino le condizioni per una ripresa in massima sicurezza. Per dare una data serve qualche garanzia in più che al momento, da quanto mi è stato detto dal ministro, non c’è”