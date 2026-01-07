Antonio Conte parla a Dazn dopo il 2-2 del Napoli col Verona al Maradona.
Conte: “Potevamo anche perdere, gli episodi ci hanno danneggiato”
"Per come si era messa partita potevamo anche perdere la partita - dice l'allenatore del Napoli - nel primo tempo potevamo fare meglio, anche se gli episodi ci hanno danneggiato.
Nel primo tempo ci sono stati due episodi negativi per noi, su cui potevamo fare meglio, anche sul rigore. La valutazione è stata un po’ particolare, ma l’accettiamo. Andare sotto di due gol così può uccidere chiunque, invece abbiamo avuto la forza di rimontare e ce ne hanno annullati altri due.
Sulla rete annullata a Hojlund, non so dove se lo sarebbe dovuto mettere il braccio. Se lo doveva amputare? Sono valutazioni soggettive di chi è al video, lo accettiamo. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, perché sappiamo che è importante".
