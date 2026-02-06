In circa un migliaio si stanno radunando fuori dal Bentegodi per contestare il Verona.
hellas1903 news Contestazione fuori dal Bentegodi, i tifosi del Verona contro Presidio
gazzanet
Contestazione fuori dal Bentegodi, i tifosi del Verona contro Presidio
Un migliaio i sostenitori gialloblù in protesta contro la società
Dopo lo scialbo 0-0 col Pisa i tifosi gialloblù, che hanno cantato per tutta la gara a sostegno della squadra per poi fischiare al termine dell'incontro, stanno mostrando tutto il loro malumore nei confronti soprattutto della società, con Presidio preso di mira. La curva, con Hellas Army, aveva oggi diffuso un comunicato con i temi al centro della contestazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA