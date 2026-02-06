Contestazione fuori dal Bentegodi, i tifosi del Verona contro Presidio

In circa un migliaio si stanno radunando fuori dal Bentegodi per contestare il Verona.

Dopo lo scialbo 0-0 col Pisa i tifosi gialloblù, che hanno cantato per tutta la gara a sostegno della squadra per poi fischiare al termine dell'incontro, stanno mostrando tutto il loro malumore nei confronti soprattutto della società, con Presidio preso di mira. La curva, con Hellas Army, aveva oggi diffuso un comunicato con i temi al centro della contestazione.