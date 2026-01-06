hellas1903 news Coppa d’Africa, Belghali avanti con l’Algeria: va ai quarti

gazzanet

Coppa d’Africa, Belghali avanti con l’Algeria: va ai quarti

Coppa d’Africa, Belghali avanti con l’Algeria: va ai quarti - immagine 1
Gara decisa al 119'. Prossima partita sabato con la Nigeria
Redazione Hellas1903

L'Algeria vince l'ottavo di finale di Coppa d'Africa ai tempi supplementari con la Repubblica Democratica del Congo e passa il turno.

A decidere l'incontro, al 119', è il gol di Boulbina.

Rafik Belghali, dunque, prosegue nel cammino in nazionale. Nei quarti, sabato 10, la sfida alla Nigeria.

Leggi anche
Napoli-Verona, i convocati dell’Hellas
Mercato Verona, in arrivo l’attaccante brasiliano Isaac

© RIPRODUZIONE RISERVATA