Coppa d’Africa, l’Algeria di Belghali è già agli ottavi

Il giocatore del Verona in campo per 30' con il Burkina Faso, la sua nazionale supera il turno
Redazione Hellas1903

Già negli ottavi di finale.

L'Algeria di Rafik Belghali si è qualificata per la seconda fase della Coppa d'Africa con una partita d'anticipo rispetto alla chiusura del girone, in cui

A Rabat, la gara con il Burkina Faso si è chiusa con una vittoria per 1-0 per la nazionale guidata da Vladimir Petkovic.

Per Belghali, che ha iniziato in panchina, ingresso in campo al 15' del secondo tempo.

Il giocatore del Verona, dunque, sarà sicuramente impegnato  fino al 6 gennaio, giorno in cui è previsto l'ottavo di finale con un avversario da stabilire.

