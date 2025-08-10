Sarà l'Audace Cerignola l'avversario di Coppa Italia del Verona il 18 agosto. I pugliesi superano per 1 a 0 l'Avellino e si qualificano dunque al Primo turno della competizione. Data l'inagibilità del Bentegodi la gara dovrebbe essere giocata in casa del Cerignola, allo stadio Domenico Monterisi.
Coppa Italia, il Verona col Cerignola
