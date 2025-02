Coppa Italia, quarti di finale con Inter-Lazio e Juventus-Empoli

Altre due sfide per decidere le semifinaliste

Redazione Hellas1903 12 febbraio - 18:25

La Coppa Italia entra nella fase decisiva con gli ultimi due quarti di finale, in programma tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio. Due sfide ad alta tensione che vedranno protagoniste Inter-Lazio a San Siro e Juventus-Empoli all’Allianz Stadium. Entrambi i match saranno determinanti per definire le semifinali, con il Milan già in attesa della vincente tra nerazzurri e biancocelesti e il Bologna pronto a sfidare chi avrà la meglio tra Juventus ed Empoli.

La sfida tra Inter e Lazio è senza dubbio il piatto forte di questa fase della competizione. Due squadre ambiziose, protagoniste del campionato, che puntano alla vittoria della Coppa. Tuttavia, il fattore campo gioca un ruolo importante, con l’Inter favorita per il passaggio del turno. Per le scommesse in Coppa Italia, i nerazzurri hanno ottime chance di imporsi, con una quota per la vittoria fissata a 1,57, mentre un successo della Lazio viene considerato molto meno probabile, con una quota di 5,25. Per Simone Inzaghi, la Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante, mentre la Lazio di Marco Baroni proverà a ribaltare i pronostici sfruttando la qualità dei suoi uomini migliori.

Nell’altro quarto di finale, la Juventus di Thiago Motta parte nettamente in avanti contro l’Empoli, in una sfida che potrebbe garantire ai bianconeri il pass per la semifinale contro il Bologna. I numeri parlano chiaro: la vittoria della Juventus è quotata 1,35, mentre un’eventuale impresa dell’Empoli viene considerata estremamente difficile, con una quota di 8,50. Un divario netto che riflette il diverso valore delle due rose e il momento di forma delle squadre. I bianconeri, reduci da buone prestazioni in campionato, vogliono confermarsi anche in Coppa e conquistare un trofeo importante nella stagione. L’Empoli, invece, arriva da outsider ma proverà a sfruttare al massimo l’occasione, puntando sulla voglia di sorprendere e sulla determinazione di un gruppo che non ha nulla da perdere in questo match.